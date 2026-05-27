Bild: в ХДС обсуждают возможную замену Мерца на посту канцлера

Москва27 мая Вести.В руководстве Христианско-демократического союза (ХДС) идут закрытые обсуждения возможной замены канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в партии.

По данным издания, дискуссии ведутся в узком кругу среди представителей руководства ХДС и влиятельных членов партии. Собеседники Bild опасаются утечки информации в прессу, поэтому обсуждения проходят в закрытых чатах и небольших группах.

Среди возможных преемников Мерца называют премьер-министра Северного Рейна – Вестфалии Хендрика Вюста, которого считают фаворитом, а также глав Гессена Бориса Рейна и Саксонии Михаэля Кречмера.

Как отмечает Bild, формально смена канцлера возможна через конструктивный вотум недоверия в Бундестаге без проведения досрочных выборов. Однако такой сценарий связан с серьезными политическими рисками и зависит от готовности самого Мерца уйти в отставку.

По информации газеты, часть однопартийцев считает, что канцлер может покинуть пост в случае провала реформ, тогда как другие уверены, что он будет бороться за сохранение власти. На фоне экономического кризиса рейтинг Мерца продолжает снижаться, а ХДС уступает по популярности партии "Альтернатива для Германии".

Согласно результатам опроса социологического института INSA, более 80% немцев недовольны правлением Мерца.