Опрос: 50% немцев считают, что правящая коалиция распадется до выборов

Более 50% немцев верят в распад правящей коалиции до очередных выборов Опрос: 50% немцев считают, что правящая коалиция распадется до выборов

Москва3 мая Вести.Более 50% немцев полагают, что правящая коалиция христианских демократов и социал-демократов не просуществует до очередных выборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Преждевременного распада федерального правительства ожидают 58% опрошенных немцев. И лишь 24% считают, что коалиция не распадется.

При этом работу правительства поддерживают всего 16% опрошенных, а 76% недовольны этой работой.

Накануне стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц впервые занял последнюю строчку в рейтинге популярности немецких политиков. При этом популярность Мерца падает даже среди его избирателей.