Bild: только 17% немцев довольны работой Мерца на посту канцлера ФРГ

74% немцев недовольны работой Мерца на посту канцлера ФРГ Bild: только 17% немцев довольны работой Мерца на посту канцлера ФРГ

Москва11 июл Вести.Только 17% немцев довольны работой Фридриха Мерца посту канцлера ФРГ. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA.

Три четверти опрошенных недовольны работой канцлера и правительства говорится в сообщении

По информации издания, отрицательную оценку деятельности Мерца дали 74% опрошенных немцев, а 8% не определились с позицией. Правительством ФРГ довольны только 17% участников опроса, а недовольны — 75%. Не определились с ответом также 8%.

В опросе, который проходил 9-10 июня, участвовали 1003 человека.

Ранее депутат бундестага от оппозиционной правой фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер обвинил Мерца в излишнем спонсировании Киева в ущерб заботе о гражданах собственной страны.