Депутат бундестага Фронмайер: Мерц жертвует деньги Украине, не заботясь о немцах

Депутат бундестага обвинил Мерца в излишнем спонсировании Киева в ущерб немцам Депутат бундестага Фронмайер: Мерц жертвует деньги Украине, не заботясь о немцах

Москва4 июл Вести.Депутат бундестага от оппозиционной правой фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в излишнем спонсировании Киева в ущерб заботе о гражданах собственной страны.

Соответствующую публикацию парламентарий выложил в социальной сети X.

По мнению депутата, "меры поддержки" правительства Мерца, которые не принесут многим людям даже 50 евро в месяц, обходятся стране в 10 миллиардов евро.

Он добавил, что в 2026 году канцлер пожертвовал Украине 11,5 миллиарда евро.

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Ранее основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт сообщила, что Мерц продолжает направлять Украине многомиллиардную помощь.