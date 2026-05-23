АдГ: Мерц действует в интересах Украины, а не собственных граждан

Сопредседатель АдГ обвинил Мерца в политике в интересах Украины АдГ: Мерц действует в интересах Украины, а не собственных граждан

Москва23 мая Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не Германии. Об этом заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.

По его словам, фракция АдГ в бундестаге выступает против ускоренного сближения Украины с Евросоюзом и передачи ей немецких ресурсов.

Наша фракция АдГ в бундестаге проводит политику в интересах Германии, а федеральный канцлер - в интересах Украины. Мы не хотим преждевременно связывать Украину с ЕС. Мы не хотим дарить украинцам электростанцию написал Крупалла в Х

Он также подчеркнул, что фракция выступает за "мир, свободную торговлю и электростанции для Германии".

Ранее АдГ выступила против передачи Украине ТЭЦ "Северного потока". Решение об этом объявила немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH.