Москва23 маяВести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не Германии. Об этом заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
По его словам, фракция АдГ в бундестаге выступает против ускоренного сближения Украины с Евросоюзом и передачи ей немецких ресурсов.
Наша фракция АдГ в бундестаге проводит политику в интересах Германии, а федеральный канцлер - в интересах Украины. Мы не хотим преждевременно связывать Украину с ЕС. Мы не хотим дарить украинцам электростанциюнаписал Крупалла в Х
Он также подчеркнул, что фракция выступает за "мир, свободную торговлю и электростанции для Германии".
Ранее АдГ выступила против передачи Украине ТЭЦ "Северного потока". Решение об этом объявила немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH.