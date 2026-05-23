"Альтернатива для Германии" требует не передавать Киеву ТЭЦ "Северного потока"

АдГ выступила против передачи Украине ТЭЦ "Северного потока" "Альтернатива для Германии" требует не передавать Киеву ТЭЦ "Северного потока"

Москва23 мая Вести.Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) потребовала в Бундестаге не передавать Украине ТЭЦ "Северного потока". Об этом говорится в пресс-релизе АдГ.

Ранее немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH объявила о решении демонтировать электростанцию в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, которая работала на российском газе, и передать ее украинской стороне. В общине Лубмин оканчиваются оба трубопровода "Северного потока".

Фракция "Альтернатива для Германии" в Бундестаге требует сохранить теплоэлектроцентраль на площадке Лубмин заявил спикер фракции АдГ по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм

Ранее стало известно, что "Альтернатива для Германии" в случае своей победы на выборах планирует восстановить и запустить газопровод "Северный поток", находящийся в федеральной земле Мекленбург- Передняя Померания.