Москва23 маяВести.Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) потребовала в Бундестаге не передавать Украине ТЭЦ "Северного потока". Об этом говорится в пресс-релизе АдГ.
Ранее немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH объявила о решении демонтировать электростанцию в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, которая работала на российском газе, и передать ее украинской стороне. В общине Лубмин оканчиваются оба трубопровода "Северного потока".
Фракция "Альтернатива для Германии" в Бундестаге требует сохранить теплоэлектроцентраль на площадке Лубминзаявил спикер фракции АдГ по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм
Ранее стало известно, что "Альтернатива для Германии" в случае своей победы на выборах планирует восстановить и запустить газопровод "Северный поток", находящийся в федеральной земле Мекленбург- Передняя Померания.