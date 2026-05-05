Москва5 мая Вести.Германия предоставит Украине газовую теплоэлектростанцию, обслуживавшую магистраль "Северный поток", сообщает издание Deutsche Welle, признанное в России СМИ-иноагентом.

Уточняется, что оборудование будет предоставлено при условии самовывоза.

В публикации говорится, что инициатором передачи оборудования выступила немецкая компания Sefe, являвшаяся дочерним предприятием корпорации "Газпром".

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ряд европейских стран отдадут Киеву оборудование шести ТЭЦ и ТЭС, которое уже выведено из эксплуатации.