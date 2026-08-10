Мирошник рассказал, как ФРГ ответит Киеву за подрыв "Северных потоков" Мирошник: ФРГ ограничится формальными мерами по "Северным потокам" в адрес Киева

Москва10 авг Вести.Германия могла бы предъявить Украине счет за убытки из-за подрыва газопроводов "Северный поток", но, вероятнее всего, ограничится формальными мерами, поскольку сама является главным спонсором Киева.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник агентству ТАСС.

По его словам, с точки зрения международного права ФРГ должна оценить колоссальные убытки из-за подрыва "Северных потоков" и предъявить счет Киеву.

При этом, как он отметил, именно Германия является главной после США по объемам вложенных финансов в военный конфликт на Украине.

Германия выделила десятки миллиардов евро на содержание украинского режима. И Германия, вероятнее всего, будет крайне лояльно относиться к подобным действиям, и наказание, если и будет, то будет крайне формально, просто потому что слишком уж резонансные события, и там непосредственно участвовали германские предприятия, пострадала германская экономика, пострадал целый ряд стран ЕС или стран, которые участвовали в этом консорциуме, которые вкладывали деньги, которые рассчитывали на получение определенной прибыли, на обеспечение энергоносителями и так далее рассказал Мирошник

Ранее заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что говорить о беспристрастности и транспарентности органов юстиции ФРГ в вопросе "Северных потоков" не приходится. Он также рассказал, что Берлин, нарушая свои международные обязательства, уклоняется от совместной с Россией работы по расследованию терактов на "Северных потоках".