Стало известно, как подрыв "СП" повлияет на отношения Германии и Украины Политик рассказал, как подрыв "СП" повлияет на отношения Германии и Украины

Москва2 июл Вести.Подрыв газопроводов "Северный поток", который произошел в 2022 году, может повлиять на отношения Германии и Украины, если подтвердится причастность к диверсии киевских властей. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт.

По его словам, задержанный за подрыв "Северного потока" Сергей К. заявил в свое оправдание, что он всего лишь военный и якобы выполнял приказ украинской стороны.

И вот это ставит … отношения Украины и Германии под большой знак вопроса. Мы знаем, что [канцлер Германии Фридрих] Мерц всеми силами продавливает дальше поддержку и помощь Украине. Партия "Альтернатива для Германии" уже заявила, что … если действительно подтвердится участие высшего украинского руководства, то, естественно, нужно оборвать всю помощь и выдвинуть также к украинской стороне возможность денежных выплат в адрес Германии, чтобы компенсировать огромный ущерб, который эта диверсия нанесла немецкой экономике сказал политик

Также он добавил, что пока никто не ставит неудобных вопросов в адрес украинского руководства.

Пока это только, скажем, домыслы журналистов, потому что Сергею К. … выдвинуто обвинение, а дальше то, что он ссылается на то, что он выполнял приказы украинской стороны, это пока никого не волнует. Здесь главное - продолжать прежний курс на конфронтацию, на продолжение военных действий. То есть пока не видно никаких сигналов, что будут украинской стороне заданы неудобные вопросы пояснил Евгений Шмидт

Ранее генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение гражданину Украины в связи с терактом на газопроводах "Северный поток". Предположительно, Сергей К. произвел взрыв, "намеренно уничтожил сооружения" и "нарушил работу предприятий общественного пользования".