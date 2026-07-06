Москва6 июл Вести.Сегодняшняя Германия все больше напоминает Украину после очередного "майдана". С одной стороны, власть проводит политику пещерной русофобии, с другой – именно эта политика подрывает экономику страны. Нынешнее руководство Германии и ЕС пытается обвинить в подрыве немецкой экономики Россию, но получается крайне абсурдно.

"Мы не забыли, что в то время, когда Россия использовала энергетику в качестве оружия и перекрыла поставки газа в Европу... Южный газовый коридор укрепил энергетическую безопасность Европы, и это замечательная история успеха", - заявила недавно Урсула фон дер Ляйен в Азербайджане.

Циничная ложь главы Еврокомиссии не может быть непреднамеренной: она отлично осведомлена, что Россия никогда поставки газа в Европу не перекрывала. Газовые войны за европейский рынок всегда велись против России, и всегда за то, чтобы она не поставляла туда дешевый газ. И тут доказывать ничего не надо. В это же время прокуратура ФРГ заявила, что за диверсией 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", соединяющих Россию с Европой, стояли государственные органы Украины. Утверждается, что гражданин Украины Сергей Кузнецов и шестеро его сообщников действовали по приказу из Киева.

"30 июня 2026 года Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в Сенате по делам государственной безопасности Ганзейского высшего земельного суда в Гамбурге гражданину Украины Сергею К. (Кузнецову). Обвиняемый подозревается в соучастии в совершении военного преступления — нападения на гражданские объекты, организации взрыва с использованием взрывчатых веществ, уничтожении сооружений, а также нарушении работы предприятий общественного значения... По версии следствия, в 2022 году Сергей К. (Кузнецов) был офицером украинской армии. После начала полномасштабного российского вторжения в конце февраля 2022 года он и другие военнослужащие по поручению государственных органов Украины разработали план уничтожения газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", проходящих по дну Балтийского моря из России в немецкий Любмин. Целью операции было надолго прекратить поставки газа по этим трубопроводам и лишить Россию доходов от торговли природным газом, которые могли использоваться для финансирования военных действий. Для реализации плана была сформирована группа, состоявшая из нескольких профессиональных водолазов, шкипера и специалиста по взрывчатым веществам, которой, по данным следствия, руководил обвиняемый", - говорится в материалах дела.

То есть взрыв "Северных потоков" квалифицируется как военное преступление, совершенное офицером украинских вооруженных сил и его подельниками по приказу киевских властей. Сергей Кузнецов был задержан летом 2025 года в Италии, позже экстрадирован в Германию и сейчас находится в камере предварительного заключения в Гамбурге. 1 июля Федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинение в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру.

А теперь вопрос: а кому конкретно предъявляют обвинения? Сергею Кузнецову, который 4 сентября 2022 года въехал в Германию через Польшу, используя поддельный украинский паспорт, а потом арендовал яхту в Ростоке через посредников с использованием поддельных документов и совершил теракт "вместе с остальными участниками группы"? Так он только исполнитель

До 22 сентября 2022 года группа под руководством Сергея Кузнецова, по версии прокуратуры ФРГ, установила на проходящих по морскому дну газопроводах несколько взрывных устройств с таймерами. 26 сентября 2022 года эти устройства сработали, причинив серьезные повреждения обоим газопроводам, лишив Германию половины годового объема природного газа, необходимого стране для производства энергии.

Как видим, прокуратура ФРГ описывает огромный урон, который понесла экономика страны, но этот урон Германии нанесла власть Зеленского, которого нынешняя немецкая власть носит на руках и финансирует так, как ранее не финансировала ни одно государство

Лидер "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла призвал "не останавливаться", если потребуется установить причастность к диверсии руководства ВСУ и украинской разведки, сообщает Die Welt. Политик считает, что после того, как прокуратура предъявила обвинения украинцу, подозреваемому в участии в подрыве "Северных потоков", следует прекратить помощь Киеву. "Доказательств уже достаточно, чтобы прекратить всю военную помощь Украине", - заявил Хрупалла.

"Можно вполне определенно предположить, что указания поступили из Киева, от правительства, что Зеленский знал об этом... было бы правильно также привлечь Зеленского к суду", — заявил депутат Палаты представителей Берлина от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн. Казалось бы, вполне здоровая и логичная позиция: раз киевский режим нанес ФРГ столько ущерба, то финансирование его надо прекратить, а виновных в ущербе - привлечь к ответственности. Неудивительно, что "Альтернатива для Германии" лидирует в политических рейтингах в стране.

Но мы помним Украину, где логику и здоровый прагматизм сломали сумасбродными истериками "майданов". И вот такие "майданы" уже появляются в Германии. Как пишет Die Zeit, в Эрфурте начались протесты в связи со съездом АдГ с целью не допустить дальнейший рост рейтинга и победу на выборах этой силы. Как сообщает издание, несколько сотен человек ранним утром 4 июля текущего года заняли центральную площадь города и заблокировали движение общественного транспорта в знак протеста против съезда ультраправой партии "Альтернатива для Германии"; некоторые из демонстрантов приклеили себя к трамвайным путям. Другие группы активистов перекрыли несколько улиц и дорог в городе, устроив сидячие забастовки. В частности, заблокирована автомагистраль A71 в районе Готтштедта.

Большинство протестующих не являются жителями Эрфурта: к утру в город прибыли более 200 автобусов с людьми из других мест страны. Городская администрация зарегистрировала более 30 митингов, в которых должны принять участие до 50 тысяч человек, пишет Deutsche Welle*.

Что это, если не немецкий "майдан"? Немецкому народу следует изучить, как Украину сначала раскололи на прагматичное большинство и агрессивное меньшинство, а потом дали агрессивному меньшинству преступно захватить власть.

Ситуация в Германии отличается только тем, что агрессивное меньшинство уже власть удерживает и всеми силами цепляется за нее, не давая изменить курс страны. Но к чему привел курс власти на Украине, который навязал преступный государственный переворот, использовавший очередной майдан? К взлету коррупции и беспределу, к нищете и войне без конца, к национальной катастрофе. Сегодня мнение украинского народа власть Зеленского совершенно не интересует; несмотря на падение доверия к ней, никто никаких выборов проводить не собирается, а Европа продолжает подпитывать финансами преступный режим

Германию это может привести только к тому, к чему привело Украину: к нищете, войне и национальной катастрофе. При этом война с Россией, в которую Германию втягивают канцлер Мерц и руководство ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен, не может обойтись без использования ядерного оружия, поэтому политика нынешнего руководства Германии не просто преступна, она безумна. И в этой ситуации остается надежда на прагматичность и расчетливость немецкого народа, у которого перед глазами страшная трагедия украинцев, позволивших себя обмануть и отправить на бойню за чуждые интересы.

* Признано СМИ-иноагентом, нежелательной организацией в РФ

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"