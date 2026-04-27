Москва27 апр Вести.Если Первая и Вторая мировые войны начинались с того, что страны объединялись в военные союзы, чтобы потом испытать друг друга на прочность, то сегодняшняя международная ситуация близка к принципу, когда все воюют против всех. Коллективный Запад расколот в военном и экономическом отношении; еще один шаг - и вполне возможно военное противостояние между США и другими членами НАТО, например, в Гренландии или Канаде.

"Мы не должны недооценивать, что это уникальный момент, когда американский президент, российский президент, китайский президент выступают против европейцев. Это правильный момент для нас – просыпайтесь. Все считают, что самая могущественная страна в мире, Соединенные Штаты, может быть союзником некоторых стран, но этот союзник не очень надежный, и никто не уверен на сто процентов, можно ли на него положиться", - заявил Макрон во время визита в Грецию. Кроме того, он пообещал Греции защиту от Турции, хотя обе страны состоят в НАТО, что говорит о полной несостоятельности договоренностей в самом Альянсе.

"Самый большой и важный вопрос для Европы заключается в том, готовы ли Соединенные Штаты быть настолько лояльными, насколько это описано в наших договорах. Для всего восточного фланга, для моих соседей", - заявил премьер Польши Туск в интервью Financial Times.

При этом валить на США ответственность за ухудшение отношений с Европой не выйдет. Европейцы поменяли Трампа на Зеленского, а Вашингтон на Киев. Ведь от Европы в целом зависит сегодня разрешение украинского конфликта, но она сделала все, чтобы он продолжался

"Нам объявлена открытая война. Используется для этого киевский режим в качестве такого наконечника. Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана. Вот какие-то откровенные ребята, по-моему, в бельгийском генеральном штабе или в немецком заявили публично, что мы готовимся к войне с Россией, Украина нам помогает выиграть время. Ну, куда уж, как говорится, откровеннее", - заявил руководитель российского МИДа Сергей Лавров.

Слова Лаврова подтверждает Зеленский. "Как бы больно это ни звучало для наших людей, но сегодня мы - фортификация для всей Европы", - откровенничает кровавый клоун.

То есть Европа сознательно выбирает политику противостояния с Россией, используя для этого режим Зеленского, поддержка которого для нее является стратегической задачей. И эта задача настолько для них важна, что они жертвуют союзническими отношениями с США, теряя поддержку могучего союзника и обрекая себя на трагические последствия в случае боевых действий, а значит, применения в ответ ядерного оружия

"Мы преобразуем Бундесвер в самую сильную конвенциональную армию Европы. В краткосрочной перспективе мы повышаем нашу обороноспособность, в среднесрочной - стремимся к значительному наращиванию потенциала, а в долгосрочной - обеспечим технологическое превосходство", - пыжится министр обороны Германии Писториус; иначе как словами самоубийцы это не назовешь.

Как видим, Германия из мирной страны активно превращается в милитаристическую и обещает давить мир своей военной мощью. Германия уже обошла США по производству боеприпасов, сообщает Deutsche Welle*. Крупнейший оборонный концерн ФРГ Rheinmetall нарастил производство военных грузовиков с 600 до 4500 в год, боеприпасов среднего калибра - с 800 000 до 4 млн, артиллерийских снарядов - с 70 000 до 1,1 млн. Сообщается, что в ближайшие годы производство оружия может заменить треть рабочих мест в автомобильной промышленности Германии, которая сталкивается с кризисом и сокращениями. По данным правительства ФРГ, почти 90% европейского венчурного капитала, инвестируемого в оборонные технологии, направляется в немецкие компании. Таким образом, немцы забирают рынок вооружений у американцев, что явно не способствует миру и сотрудничеству.

Вопрос только в том, что увеличение оборонных расходов реально ударит по экономике стран Европы и их социальным программам. Это без учета того, что война в Персидском заливе уже приводит к энергетическому кризису. "Нас ждут очень трудные месяцы, а скорее, годы. Этот кризис, вероятно, не уступает по масштабам кризисам 1973 и 2022 годов вместе взятым. Даже в самом благоприятном сценарии ситуация все равно остаётся плохой. С начала войны ЕС потратил дополнительно 24 миллиарда евро на импорт энергоносителей из-за повышения цен - или более 587 миллионов долларов в день - "не получив при этом ни одной дополнительной молекулы энергии", - заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен.

МВФ уже понизил свой прогноз экономического роста на этот год в 21 стране, использующей евро, и резко снизил прогноз роста в Соединенном Королевстве. Агентство Reuters сообщает, что даже если мир в Персидском заливе будет достигнут немедленно, ожидается, что перебои в поставках нефти будут сохраняться в течение нескольких месяцев, а в случае с газом - в течение нескольких лет, что принесет огромный ущерб европейской экономике. Получается, что Европа только пыжится стать мировым гегемоном, но реальность совершенно другая.

"Сработает ли ст. 5 Вашингтонского договора и вступятся ли Штаты за Европу в случае начала конфликта с Россией? На мой взгляд, нет. И дело отнюдь не в критическом отношении Трампа к европейцам и даже не в нынешнем конфликте с Ираном, на который уходят все силы США. Просто Вашингтону действительно не нужна Европа - и ее совсем не жаль. Ведь она тот надоедливый и вредный дальний родственник, который привык сытно жрать со стола хозяина. Как союзник Европа - ноль. Это показал конфликт на Ближнем Востоке. Экономики стран ЕС сильно проседают, миграция вышла из-под контроля. Да и у Вашингтона масса своих внутренних сложных проблем, не считая даже тех, что сумел обострить за короткое время нынешний разговорчивый хозяин Белого дома. И последнее, что ему нужно, - это масштабный конфликт с нашей страной", - заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он считает, что "у самих европейских стран пока силёнок недостаточно, хотя они и занялись милитаризацией своих экономик и раздумывают над созданием в рамках Евросоюза нового военного блока с приглашением туда умирающего бандеровского режима".

"Прежде чем орать о готовности дать решительный отпор Кремлю и нанести сокрушительное поражение России, просто оцените свои силы без учёта возможностей США. Посмотрите, как прикрыты ваши военные производства, которые участвуют в войне против России. Как защищены энергетика и транспорт. Вспомните последние события американо-иранского конфликта. Наконец, пересчитайте свои арсеналы, включая, конечно, и ядерную компоненту", - предупреждает Дмитрий Медведев европейских подсвинков, желающих войны.

Европейским политикам следует внимательно прислушаться к словам Дмитрия Анатольевича и перестать играть в Четвертый рейх. Европа из оазиса мира и благополучия сегодня превращается в осажденную со всех сторон крепость, где катастрофически не хватает ресурсов для жизни. Можно, конечно, подобно Гитлеру, сходить с ума от собственного величия, но, как учит история, подобная стратегия приводит исключительно к катастрофе для всего европейского континента. Но на этот раз это может быть ядерная катастрофа, которая поставит жирную точку в европейском политическом безумии

* Признано СМИ-иноагентом, нежелательной организацией в РФ.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"