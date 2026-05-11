Москва11 мая Вести.Накануне празднования Дня Победы 7 мая 2026 года вышла статья Дмитрия Медведева "Новая милитаризация Германии: возрождение духа или оголтелый реваншизм?", которую следует отнести к программным, наполненным глубоким анализом и аргументацией. Символично, что она вышла перед парадом Победы, который враги России обещали сорвать; еще более символично, что им этого не удалось, что дает основания считать, что некоторые тезисы статьи все-таки достигли адресатов.

Западная пропаганда попыталась представить эту статью как попытку запугать Европу и посеять антигерманские настроения. Например, утверждалось, что автор несправедливо не вспомнил о немецких антинацистах, что якобы унизило немцев, поскольку они не сплошь нацисты. Подобные высказывания - чистый бред, поскольку Дмитрий Анатольевич вообще ничего обидного не написал о немцах как о нации.

Другое дело, что германский вопрос был ключевым в Первой и Второй мировых войнах и активно поднимается для разжигания Третьей мировой. И анализ возможной новой мировой войны без происходящего сегодня в ФРГ просто невозможен. Сегодня у историков достаточно фактов на руках, чтобы понять: перед двумя мировыми войнами германский вопрос находился вовсе не в немецких руках - немцев в эти авантюры толкнули или подтолкнули, если хотите. И Дмитрий Медведев никого не пугает, а именно предупреждает.

И на коллективном Западе действительно испугались. "Он заявил о существовании вероятности того, что мир столкнется с "ядерным апокалипсисом" <…>. В пугающем для Запада обращении Медведев отметил: "Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер", - пишет британская газета Daily Express.

То есть, когда Зеленский и каждый украинский нацист говорит о том, что "война с Россией носит экзистенциальный характер", то Европа не только бурно аплодирует, но и щедро финансирует этот "экзистенциальный" конфликт. А когда об этом же заявляют в Москве, то на Западе раздаются крики: "Помогите! Спасите! Агрессия!". Где логика?

Медведев методично и аргументированно показывает, как западных немцев готовили стать пушечным мясом против СССР сразу после окончания войны. И показывает, что это шло вразрез интересам немецкого народа. "Идея о вооружении Западной Германии прочно владела умами идеологов американской внешней политики. Делались и практические шаги. Под вопли об экзистенциальной "агрессии с Востока" (знакомо, правда?) шла ремилитаризация экономики. Американские "инъекции" в нужные отрасли народного хозяйства западной части Германии начались сразу же после войны. До сентября 1951 года ФРГ получила около $9 млрд. Эти средства были размещены прежде всего в тяжелой промышленности и таких ее сферах, которые могли служить политическим и военным целям Вашингтона", - пишет автор.

Что это значит для немцев? Им напоминают, что их готовили много лет к войне с Россией, и эта политика преступно продолжается и сегодня. "Сегодня высшее политическое руководство ФРГ провозгласило Россию "основной угрозой безопасности и миру". В Берлине официально артикулирована задача нанесения России "стратегического поражения". Наиболее агрессивные русофобы, чьи предки со звериным ожесточением воевали на Восточном фронте во Вторую мировую, упоенно призывают "показать русским, каково это - проиграть войну". Происходит масштабная пропагандистская обработка общественного мнения, постоянно вбрасываются тезисы о фактически неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 году", - пишет Дмитрий Медведев. Является ли эта информация секретной? Нет, конечно, она в широком доступе, каждый день проявляется в новостях.

При этом автор дает четкий анализ того, как экономика Германии, сделав ставку на милитаризацию, неизбежно должна ввязаться в войну, что неоднократно было в истории этой страны: "Все это бьет по населению: потребительская активность серьезно подморожена, даже объемы продажи пива в 2025 году стали минимальными с 1993 года. По заявлениям главы правительства, социальное государство невозможно финансировать, исходя из имеющихся у Германии ресурсов. Пугает ли такая жестокая реальность недалекого заносчивого канцлера, в котором кипит кровь нацистских предков? Готов ли он столкнуться с тем, что накачками национального ВПК он не спасет экономику, а сотни напечатанных и ничем не обеспеченных миллиардов евро будут съедены высокими ценами на энергоресурсы и неповоротливой бюрократией? Видимо, нет: продвигая антироссийскую милитаристскую повестку, он в глубине души надеется, что война все спишет".

Немцам нужно осознать, что уже сегодня их страна попадает в ловушку милитаризации. Если много оружия, то его нужно применять, а применить его можно только в войне, которая становится неизбежной. Да, это очень страшная ситуация, но вовсе не потому, что Россия кого-то хочет напугать, а потому, что руководство ФРГ сошло с ума и движет страну к ядерному апокалипсису

Статья содержит еще два важных посыла. Во-первых, предупреждение о невозможности вступления Германии в клуб ядерных держав. И тут уж без вариантов. Почему Ирану нельзя, а ФРГ вдруг станет можно? Дмитрий Медведев указывает, что это против интересов не только России, которая имеет право на это отреагировать, но и против интересов США и Китая, которым тоже это не понравится. "Милитаристская Германия не нужна сморщенной и слабоумной Европе, которая хотела бы сохранить хоть какую-то политическую субъектность в новом многополярном мире. Такая Германия не нужна в будущем и нам, она опасна и непредсказуема", - указывается в статье.

Во-вторых, автор поднял вопрос об объединении Германии. Понятно, что на Западе подняли вой о том, что он на святое позарился. Однако этот вопрос поднять давно пора. Если Германия, объединившись, начинает масштабную милитаризацию и представляет угрозу миру, то стоило ли ее объединять? Смысл объединения в чем? Чтобы немцев опять воевать послать? Медведев и говорит о том, что раз ФРГ нарушает все писаные и неписаные принципы объединения, которые должны были навечно закрепить мир в Европе, то "это ставит под сомнение правосубъектность современного германского государства. Что это будет значить для ФРГ, даже страшно представить!". Что в этих словах оскорбительного и нелогичного? Желаете повоевать - так помните, что в результате войны можно целостность государства потерять.

Европейцам нужно понять, что ничем хорошим милитаризация Германии и ЕС не закончится. Если они пойдут по этому пути, то обязательно встретят сопротивление и стойкость россиян

"Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед", - заявил Президент России Владимир Путин на параде Победы 9 мая 2026 года. Как видим, для российского лидера нет секрета, против кого воюют россияне в Украине.

"Медведев говорит, что для того, чтобы заставить европейцев остыть и прийти в себя, россиянам необходимо на данном этапе запугать их, дать им понять, что любая идея войны с Россией совершенно нелепа и абсурдна. <...> Мне кажется, что по мере того, как русские начинают быть все более уверенными в ситуации в конфликте, они начинают говорить в такой резкой манере. И мы видим это по последним событиям, произошедшим в зоне спецоперации", - заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. "Остыть и прийти в себя" - неплохой совет для тех, кто потерял голову и идет к опасной черте. Такой совет точно принесет пользу европейцам.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"