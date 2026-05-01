Москва1 мая Вести.За последнее время раскол коллективного Запада увеличился и резко обострились противоречия команды Трампа и европейских подсвинков, желающих войны. Суть конфликта состоит в том, чтобы отвлечь США от войны с Ираном и вовлечь их в войну с Россией, для чего не брезгуют никакими средствами.

Начнем с покушения на Трампа в Вашингтоне 25 апреля 2026 года. Собственно, покушением конкретно на американского президента это не было. Стрелок Коул Томас Аллен, который оказался 31-летним учителем из Калифорнии, заявил, что готовил покушение на чиновников администрации Трампа, но все обошлось практически без жертв, только один из сотрудников Секретной службы получил ранение, его спас бронежилет.

Хорошо видно, что Трампа публично пугали. Все произошло на публичном мероприятии в отеле Washington Hilton на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. После того, как Аллен открыл огонь, тысячи гостей спрятались под столами, а американского лидера экстренно эвакуировали.

Те, кто стоял за Алленом, понимали, что Трамп помимо своей воли будет вынужден бежать от стрелка в присутствии большого количества свидетелей, основную массу которых составляют журналисты. Это совершенно не похоже на покушение 13 июля 2024 года в Пенсильвании, когда пуля задела ухо, но Трамп остался стоять и гордо вскинул руку. Тогда не было сомнений, что его хотели ликвидировать, а теперь его хотели публично унизить.

Цель теракта в отеле Washington Hilton была совершенно иной – посеять страх. Следствие показало, что Аллен стрелял один раз и не пытался перезарядить свой дробовик, при этом нет ясности, куда он именно стрелял. "ФБР не нашло фрагмент, который прошил бронежилет сотрудника Секретной службы на ужине корреспондентов Белого дома в субботу. В результате следователи не могут с уверенностью сказать, подстрелил ли сотрудника вооруженный нападавший или как он получил ранение", – сообщает телеканал MS NOW со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Трампа явно пугали перед визитом Карла III, который вскоре прибыл с госвизитом в США, приуроченным к 250-летию независимости Америки. Лондон при Байдене и демократах был ключевым центром отмыва американской помощи Украине, и за те деньги, что британцы потеряли при отказе Трампа финансировать конфликт, можно десять американских президентов убить, слишком большие цифры оседали на счетах заинтересованных лиц.

После покушения западные СМИ тут же раструбили, что его мотив – несогласие с украинским вопросом (читай, отказ отмывать деньги через Британию). "Аллен часто осуждал администрацию Трампа, и его жалобы только усилились, когда поддержка США Украины ослабла. Он написал, что вице-президент Джей Ди Вэнс – "кусок дерьма", когда тот говорил об отказе концентрироваться на поддержке Украины во время мероприятия Turning Point USA в Университете Джорджии 14 апреля", – написал The New York Post.

И тут же пошла информация, что временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис покинет Киев в ближайшие недели, о чем написала Financial Times. Причина – ее разногласия с президентом Дональдом Трампом, который после возвращения в Белый дом сократил поддержку Украины. Упомянутый выше Карл III практически призвал США к войне с Россией. "Сразу после событий 11 сентября 2001 года, когда НАТО впервые применила пятую статью и Совет Безопасности ООН был един перед лицом террора, мы вместе откликнулись на призыв, как это делали наши народы на протяжении более чем столетия, плечом к плечу, во время двух мировых войн… Сегодня… такая же непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа – для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира", – заявил он во время речи в конгрессе. Как видим, кучно пошло, информационное и политическое давление на Трампа налицо. Но президент США, как ни в чем не бывало, попытался склонить Британию к войне в Иране.

Но свою лепту в игру против России вносит Зеленский, который решил стравить Россию и Израиль. Для начала он пообещал ввести санкции против Израиля из-за поставок зерна, якобы вывезенного РФ с захваченных территорий. "Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, влекущим юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к выгрузке. Это не есть и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны", – пугает кровавый клоун израильтян.

Это заявление вызвало бурю возмущения в Израиле. "Мы создавали госпитали, отправляли боеприпасы, каски, системы раннего предупреждения и многое другое. А сегодня Украина угрожает ввести санкции против Израиля. Вот что такое неблагодарность в двух словах", – заявила глава комитета Кнессета по труду и социальному обеспечению Израиля Михаль Вольдигер.

На это Украина призывала Израиль арестовать пребывающие из России суда с зерном, фактически захватить их, отказавшись от оплаты. Киев обещает выдать документы, что это зерно украинское, и оно похищено, что по больному воображению киевской хунты должно оправдать захват. Примитивная хитрость заключается в том, чтобы путем провокации затянуть Израиль в войну с Россией и перебить поставки зерна во время наступающего продовольственного кризиса.

Индекс Bloomberg Agriculture Spot Index, отслеживающий 10 самых продаваемых сельскохозяйственных культур в мире, закрыл ростом третий месяц подряд и достиг самого высокого уровня с ноября 2023 года. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли примерно на 12% с начала ближневосточной войны и на этой неделе достигли самого высокого уровня почти за два года. Эксперты едины во мнении – мир ждет резкое подорожание продовольствия, а конфликт России и Израиля взвинтит цены на зерно на Ближнем Востоке до небес, на чем Зеленский цинично пытается заработать.

Официальный Израиль уже заявил, что Украина не предоставила доказательств, что это украденное зерно, и осудил публичные заявления Киева на этот счет, но кровавого клоуна поддержал ЕС, который пока неофициально пригрозил санкциями, в результате разгрузка первого зерновоза отложена. Дело идет к тому, чтобы в ответ на подорожание топлива, - а израильтяне однозначно выступают за продолжение войны в Персидском заливе, - наказать их подорожанием зерна и продовольствием вообще. Таким образом, ЕС вместе с Зеленским начинают торговую войну против Израиля, единственного союзника США против Ирана.

Но, судя по всему, затянуть Трампа в украинский конфликт не получается. В ответ на давление американский президент 29 апреля провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, Трамп заявил российскому лидеру, что сделка по Украине уже близка. Глава Белого дома подчеркнул, что важно как можно скорее прекратить боевые действия, и отметил, что готов этому содействовать. По словам Ушакова, стороны также обсудили и Владимира Зеленского. Как сообщил помощник президента России, Путин и Трамп дали схожие оценки поведения Зеленского и украинских властей, которые пытаются затянуть конфликт.

Позже Трамп заявил журналистам, что сделка по Украине уже могла быть заключена, и Путин был к этому готов, однако, считает американский лидер, "некоторые люди" помешали этому. Он не стал уточнять, кого имеет в виду и каким образом эти люди помешали. Тем не менее, считает президент США, его российский коллега заинтересован в завершении конфликта.

Итак, раскол на коллективном Западе явный. США не хотят открывать второй фронт на Украине, а Европа пытается их к этому принудить. "Что говорят европейцы? Война с Россией неизбежна. Я не знаю, откуда они это взяли, но это мантра. Это говорится каждый день. "Русские обязательно на нас нападут". Ни в одном из выступлений российских политических деятелей, ни в одном из заявлений, ни в одном из документов, которые принимала Россия, не говорится о необходимости каких-либо конфликтов с Европой. Да, мы вынуждены проводить СВО, но причины всем известны. Что же касается Европы, у нас никаких агрессивных замыслов нет", – заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне "Знание. Первые".

При этом Медведев заявил о возможности ядерного апокалипсиса, и с этим нельзя не согласиться. Сегодня партия войны на коллективном Западе именно к этой катастрофе мир и толкает. И найти выход из международной напряженности становится все сложнее.

Виктор Медведчук, председатель совета международного движения "Другая Украина"