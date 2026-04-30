Судно Panormitis с зерном из РФ не приняли в порту Хайфы

Израиль отказался разгружать судно с российским зерном в Хайфе Судно Panormitis с зерном из РФ не приняли в порту Хайфы

Москва30 апр Вести.Израильская компания-импортер зерна "Ценципер" приняла решение не разгружать в порту Хайфы судно Panormitis с российским зерном. Об этом сообщила пресс-секретарь Ассоциации импортеров зерна Израиля Пнина Шалев.

По ее словам, которые приводят "Известия", решение было принято на фоне конфликта с Украиной по вопросу поставок зерна.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, компания — импортер зерна "Ценципер" вынуждена отказать российскому судну, которое с грузом пшеницы на борту находится в центре скандала с Украиной заявила Шалев

Она отметила, что российскому поставщику придется искать другой порт для разгрузки, а израильская сторона выплатит 7 миллионов долларов российской компании из-за расторжения контракта.

Украинская сторона требовала арестовать судно Panormitis, заявив, что перевозимая пшеница якобы была собрана на территориях, которые Киев считает своими.