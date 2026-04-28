Израильский посол в Киеве получил ноту протеста из-за поставок зерна из РФ МИД Украины вручил ноту протеста послу Израиля из-за поставок зерна из России

Москва28 апр Вести.Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста израильскому послу в Киеве Михаилу Бродскому. Об этом во вторник сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.

В министерство иностранных дел Украины 28 апреля 2026 года был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль на Украине Михаил Бродский, которому вручена нота протеста указано в заявлении Тихого, размещенном на сайте МИД Украины

В понедельник глава МИД Украины Андрей Сибига написал в социальной сети X, что израильского дипломата вызвали в министерство для передачи ноты протеста в связи с судном, которое якобы везло зерно, собранное в новых регионах России, которые Киев называет якобы своими территориями.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ответил на претензии Киева относительно закупок Израилем зерна из этих регионов, подчеркнув, что такие обвинения лишены оснований.