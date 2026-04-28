В Киеве заявили, что российское зерно, кроме Израиля, покупали Турция и Египет

МИД Украины: зерно у РФ покупал не только Израиль, но и Турция, Алжир и Египет В Киеве заявили, что российское зерно, кроме Израиля, покупали Турция и Египет

Москва28 апр Вести.Спикер украинского МИД Георгий Тихий обвинил в закупке российского зерна, помимо Израиля, также Турцию, Египет и Алжир, его слова приводит украинское издание "Политика Страны".

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига пригрозил скандалом Израилю за покупки зерна из новых регионов России. В Израиле назвали такие заявления беспочвенными.

Такие грузы поступали в Турцию, Египет, Алжир и некоторые другие страны. Это только те случаи, которые я могу вспомнить из памяти сказал Тихий

По его словам, Израиль закупил у России больше двух партий зерна, сейчас суда с российским зерном идут в Алжир и Египет.

Ранее МИД Украины вручил ноту протеста израильскому послу в Киеве Михаилу Бродскому.

Директор по международному сотрудничеству и развитию группы компаний Российского экспортного центра Антон Цециновский говорил ИС "Вести", что Россия активно поставляет зерно в страны Африки.