В МИД Израиля ответили на обвинения со стороны Украины

Израиль назвал обвинения со стороны Киева по зерну бездоказательными В МИД Израиля ответили на обвинения со стороны Украины

Москва27 апр Вести.Глава МИД Израиля Гидеон Саар резко высказался в соцсети X по поводу обвинений со стороны Киева в том, что израильская сторона покупает зерно, якобы собранное в новых регионах России.

Саар ответил на публикацию главы внешнеполитического ведомства Украины Андрея Сибиги в соцсети X о том, что МИД Украины вызвал посла Израиля в Киеве для вручения ноты протеста.

Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены отметил Саар

Украина даже не прибегла к юридической помощи, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям, подчеркнул израильский министр и добавил, что дипломатические отношения не выстраиваются через СМИ и соцсети.

СМИ писали, что Киев пригрозил Израилю скандалом, если российское судно Panoramits, которое перевозит зерно из новых регионов России, получит разрешение на заход в порт Хайфы.