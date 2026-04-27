Москва27 апр Вести.МИД Украины вызвал посла Израиля в Киеве для вручения ноты протеста. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

По его словам, поводом для вызова посла стало прибытие в порт Хайфы второго судна с российским зерном. Министр отметил, что Киев уже направлял запрос о предыдущем судне, однако Израиль проигнорировал его.

Мы уже официально вызвали посла Израиля в МИД Украины на завтрашнее (28 апреля. – Прим. ред.) утро, чтобы вручить ему ноту протеста и потребовать принятия соответствующих мер говорится в публикации

На пост Сибиги ответил его израильский коллега. Глава МИД Израиля Гидеон Саар упрекнул его в том, что он пытается строить дипломатические отношения через соцсети и СМИ.