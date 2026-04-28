Песков: пусть Киев и Тель-авив сами разбираются в скандале с поставками зерна

Песков не стал комментировать зерновой скандал между Украиной и Израилем Песков: пусть Киев и Тель-авив сами разбираются в скандале с поставками зерна

Москва28 апр Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о дипломатическом скандале между Украиной и Израилем, касающемся поставок зерна.

Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль с киевским режимом. Мы не хотели бы никак комментировать и влезать сказал представитель Кремля

Ранее Украина заявила, что может устроить дипломатический конфликт с Израилем, если судно Panoramits из России, перевозящее зерно из новых регионов РФ, будет допущено в порт Хайфы.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ранее выразил несогласие с претензиями Украины относительно судов с зерном. Киев утверждает, что зерно было собрано на территориях, которые Украина считает своими, а именно в новых регионах России. В ответ Израиль призвал украинскую сторону предоставить убедительные доказательства и не использовать социальные сети для дипломатических заявлений.