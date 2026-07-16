Москва16 июлВести.Не стоит сравнивать конфликты на Украине и в Иране и проводить параллели между ними. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у него, не видит ли Москва в развитии ситуации вокруг Ирана сигнал для себя о том, что договариваться по Украине не имеет смысла.
В ответ на это пресс-секретарь главы государства назвал каждый конфликт уникальным по своей сути и деталям, которые приходится решать в ходе процесса урегулирования.
Поэтому сравнивать и проводить параллели мы бы не сталирезюмировал Песков
Ранее аналитики в статье для газеты The New York Times сравнили конфликты в Иране и на Украине.