Песков не стал проводить параллели между конфликтами на Украине и в Иране

В Кремле не стали проводить параллели между ситуациями вокруг Украины и Ирана Песков не стал проводить параллели между конфликтами на Украине и в Иране

Москва16 июл Вести.Не стоит сравнивать конфликты на Украине и в Иране и проводить параллели между ними. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у него, не видит ли Москва в развитии ситуации вокруг Ирана сигнал для себя о том, что договариваться по Украине не имеет смысла.

В ответ на это пресс-секретарь главы государства назвал каждый конфликт уникальным по своей сути и деталям, которые приходится решать в ходе процесса урегулирования.

Поэтому сравнивать и проводить параллели мы бы не стали резюмировал Песков

Ранее аналитики в статье для газеты The New York Times сравнили конфликты в Иране и на Украине.