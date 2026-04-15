Песков: РФ не принимает участие в конфликте вокруг Ирана, это не ее война

Москва15 апр Вести.Военный конфликт Соединенных Штатов и Израиля против Ирана не имеет отношения к России, РФ не является участником боевых действий. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью India Today.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, оказывала ли Россия военную помощь Ирану.

Мы не участвуем в этой войне, это не наша война сказал официальный представитель Кремля

В феврале первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко заявил ИС "Вести", что Россия не имеет право оказывать военную помощь Ирану в конфликте с США и Израилем, но будет осуществлять гуманитарную поддержку.

Военная кампания США и Израиля в отношении Ирана началась 28 февраля. В ответ на масштабные удары Иран стал атаковать территорию Израиля и американские базы на Ближнем Востоке.