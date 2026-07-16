Песков ответил на вопрос о бессмысленности переговоров с Киевом на фоне Ирана Песков: одним махом большинство мировых конфликтов не решить

Москва16 июл Вести.Большинство мировых конфликтов невозможно разрешить одним махом. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил на брифинге в Кремле.

По словам Пескова, которые приводит ТАСС, для достижения мира нужны не быстрые договоренности, а долгий и кропотливый процесс урегулирования. Это единственное, что может помочь в разрешении конфликта, подчеркнул Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос: не расценивает ли Москва развитие ситуации вокруг Ирана как сигнал о бессмысленности переговоров по Украине?

Многие конфликты очень сложны по своей структуре. И фактически решить многие конфликты в виде "сделки", как это принято говорить в США, невозможно пояснил он

Дмитрий Песков уже сравнивал длительность достижения мирных соглашений по украинскому и иранскому кризисам в мае этого года. Кремль объяснил продолжение российской специальной военной операции на Украине отказом Киева от мирных переговоров и невыполнением ранее взятых Украиной на себя обязательств в 2014, 2015 и 2019 годах.