Песков пояснил слова Путина о переходе конфликта с Украиной в новое качество Песков пояснил, что значили слова Путина о переходе конфликта в иное качество

Москва2 июн Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге разъяснил слова российского лидера Владимира Путина о том, что Украина сама решила придать конфликту новое качество.

Песков указал, что в Старобельске был атакован колледж, который никогда не являлся военным или околовоенным объектом и где учились дети. По его словам, киевский режим об этом знал и атаковал колледж намеренно, о чем говорит состав БПЛА и средства связи украинских боевиков.

Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма сказал он

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР подверглись удару ВСУ, погиб 21 человек. В ответ 25 мая МИД РФ сообщил о переходе к системным ударам по предприятиям ВПК в Киеве.

Накануне на совещании Путин констатировал, что киевская власть совершила тяжелейшие преступления против детей в Старобельске и Геническе. Таким образом, подчеркнул президент, Киев решил открыть новую страницу в череде своих преступлений и придать новое качество конфликту в целом.