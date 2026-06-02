ВСУ знали, что колледж в Старобельске не был военным объектом, сообщил Песков Песков: ВСУ знали, что в колледже Старобельска находятся дети

Москва2 июн Вести.Боевики ВСУ прекрасно знали, что колледж в городе Старобельске – гражданский объект, где находятся только дети и молодые люди. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что о намеренном характере удара свидетельствует анализ украинских беспилотников – их технических характеристик и систем связи.

Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего – девушек. Киевский режим об этом прекрасно знал и уничтожал колледж, зная это, абсолютно намеренно добавил Песков

Ранее Путин завил, что удар по учебному заведению придает конфликту новое качество.

В ночь на 22 мая ВСУ запустили сразу несколько ударных дронов по колледжу в Старобельске, что в Луганской Народной Республике. В момент удара там находились 86 человек: 21 погиб, 42 получили ранения.