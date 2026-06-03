Москва3 июн Вести.Комментируя трагедию, произошедшую в Старобельске, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил, что киевская власть знала, кто проживал в общежитии педагогического колледжа и удары ВСУ по зданию учебного заведения не были случайными.

Когда мы говорим, что украинский режим русофобский, мы ничего не говорим. Это человеконенавистнический режим. Им все равно, кого убивать. Поверьте, для них нет никакой разницы - убивать русских или украинцев. Разве это они нам не показывают ударом по Старобельску, например? Они же знали, кто там живет. Украиномовные люди, они это прекрасно знают. Они много лет контролировали эту территорию. Вы думаете, они с такой же легкостью не убьют любого украинца, который попытается каким-то образом возражать против той политики, которую они проводят? С легкостью убьют. Украинцы, русские, греки, армяне - не имеет значения, им все равно. Они вцепились в эту власть зубами. И без этой войны они не могут существовать как режим. Человеконенавистнический режим, он не может существовать вне войны заявил Килинкаров

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что боевики ВСУ прекрасно знали, что колледж в Старобельске – гражданский объект, где находятся только дети и молодые люди. Он пояснил, что о намеренном характере удара свидетельствует анализ украинских беспилотников – их технических характеристик и систем связи.