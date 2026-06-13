Экс-разведчик Риттер: удар ВСУ по колледжу в Старобельске был целенаправленным

Экс-разведчик США Риттер исключил случайность удара ВСУ по Старобельску Экс-разведчик Риттер: удар ВСУ по колледжу в Старобельске был целенаправленным

Москва13 июн Вести.Удар украинских беспилотников по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) был целенаправленным. К таким выводам пришел бывший американский разведчик Скотт Риттер по итогам поездки в город. Его слова приводит ТАСС.

Одним из главных смыслов разведки является исключение гражданских целей, напомнил Риттер.

В данном случае, когда украинские операторы дронов били по колледжу в Старобельске, это было явно принято решение целенаправленное подчеркнул он

Собеседник агентства обратил внимание на то, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были оснащены средствами визуального подтверждения, а также тепловыми и ночными камерами. Поэтому дроны, указал Риттер, попали ровно туда, куда целились их операторы.

Соответственно, кто-то принял решение атаковать гражданский объект и уничтожить этот колледж подытожил бывший американский разведчик

В ночь на 22 мая украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, более 40 пострадали.