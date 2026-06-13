Экс-разведчик США Риттер посетил место атаки ВСУ в Старобельске Экс-разведчик США Риттер прибыл в Старобельск на место атаки ВСУ

Москва13 июн Вести.Бывший американский разведчик Скотт Риттер во время визита в Луганскую Народную Республику (ЛНР) побывал на месте атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске.

О посещении Старобельска Риттер заявил во время встречи со студентами университета имени Владимира Даля в Луганске.

Старобельск - это прекрасный город, но, безусловно, я бы туда никогда не поехал, если бы не произошла данная трагедия сказал Риттер

Он признался, что, когда смотрит на фотографии погибших студентов, видит, какими бы они могли быть будущими учителями. Риттер подчеркнул, что окружающие должны сделать все, чтобы жертвы трагедии не были забыты, а те, кто совершил это преступление, никогда не были прощены.

Экс-разведчик также пообещал обнародовать в США данные об атаке ВСУ на колледж.

12 июня режиссер Никита Михалков заявил о необходимости возмездия за трагедию в Старобельске. Он подчеркнул, что ответ должен быть расчетливым, безжалостным и бескомпромиссным.

В ночь на 22 мая киевский режим нанес удар по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате погиб 21 человек.