Михалков: возмездие за Старобельск должно быть безжалостным и бескомпромиссным

Михалков заявил о необходимости возмездия за Старобельск Михалков: возмездие за Старобельск должно быть безжалостным и бескомпромиссным

Москва12 июн Вести.Возмездие за трагедию в Старобельске должно быть расчетливым, безжалостным и бескомпромиссным. Об этом заявил режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Когда я вижу кадры [из Старобельска], от ярости перехватывает дыхание. Я тут же вспоминаю слова моей мамы, которая мне говорила: "Никогда ничего не делай сразу, что тебе хочется сделать после того, как тебя оскорбили, унизили, обидели. Сделай паузу, успокойся, выдержи, придет правильное решение". Мне кажется, здесь то же самое. То, что совершили со спящими детьми, требует безусловного возмездия. Но оно должно быть расчетливым, безжалостным и бескомпромиссным отметил он

По словам режиссера, в данном случае Россия имеет дело не с людьми.

Мы имеем дело с дьявольским соединением новейших технологий и с дремучей провинциальной средневековой теменью людей на Украине, которые положили в основу управления целой страной бесовской оккультизм, гадание, неоязычество, культ смерти, сатанизм заявил он

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что цинизм на заседании Совета безопасности ООН по вопросу трагедии в Старобельске достиг дна, представители стран-участниц организации не только не проявили сочувствия, но и не высказали осуждения действиям Украины.