Небензя: цинизм на заседании СБ ООН по трагедии в Старобельске достиг дна Небензя заявил о зашкаливавшей степени цинизма на заседании ООН по Старобельску

Москва9 июн Вести.Цинизм на заседании Совета безопасности ООН по вопросу трагедии в Старобельске достиг дна, представители стран-участниц организации не только не проявили сочувствия, но и не высказали осуждения действий украинской стороны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову.

Особенно он отметил поведение украинского постпреда, который начал сравнивать цену взрослых жизней с детскими.

Наверное, это действительно то дно, которого мы достигли, обсуждая трагедию в Старобельске. Жалко выглядели, конечно, эти люди, которые не нашли слов элементарного человеческого сострадания погибшим, отрицали очевидные факты. Украинский постпред пустился в диспут на предмет того, были ли это дети, как будто это играет какую-то ключевую роль. Это был целенаправленный удар по учебному заведению серией беспилотников. Все это хорошо известно сказал Небензя

По его словам, российская сторона призвала осудить преступление, однако официальные лица организации предпочли избегать прямых обвинений в адрес Киева, прикрываясь лишь общими словами. При этом они всегда готовы обвинять Россию, приписывая ей всевозможные нарушения, подчеркнул дипломат.

Но что касается Украины, она, как жена Цезаря, вне подозрений. Украинский постпред договорился до того, что все это российские фейки, что удар по Запорожской атомной электростанции, где пробило, как вы знаете, машинный зал и образовалась дырка диаметром 30 сантиметров, придуманная нами. О том, что трагедия в Доме профсоюза в 2014 году, где были заживо сожжены более 40, а почти 50 человек. Это тоже все придумано, что все было совсем не так. Ну, конечно, степень цинизма на этом заседании зашкаливала. Она оставила такое мерзкое впечатление добавил он

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщала о возмущении людей по заседания Совета безопасности ООН по данному вопросу. По ее информации МИД получил большое количество писем с просьбами остановить распространение лжи через площадки ООН.