Захарова о заседании ООН по Старобельску: люди возмущены тем, что они услышали

Москва2 июн Вести.Люди, которые участвуют в спасении пострадавших от атаки ВСУ по колледжу в Старобельске, были возмущены происходившим во время заседания Совета безопасности ООН по этой теме. Об этом ИС "Вести" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что МИД получил большое количество писем с просьбами остановить распространение лжи через площадки ООН.

Люди, которые не просто следят или сочувствуют, а принимают активное участие в спасательных работах, пытаясь вернуть к жизни тех, кто находится под обломками колледжа в Старобельске, не могли поверить тому, что они слышат и видят. В ходе заседания Совета безопасности ООН, которое вчера транслировалось. После слов постоянного представителя Латвии о том, что якобы ВСУ не наносили удар по Старобельску, по школьному детскому объекту, мы получили колоссальное количество откликов, писем с не просто возмущением, а с требованием сделать все возможное для того, чтобы подобное больше в стенах ООН не раздавалось. Потому что это прямая ложь, это оскорбление чувств тех, кто сейчас сражается за жизнь своих детей заявила Захарова

Она добавила, что именно дети являются одной из главных целей киевского режима.

Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам буквально каждый день. Дети – это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология рассказала дипломат

Ранее Захарова сообщила, что с февраля 2014 года по февраль 2022-го от действий Украины погибли 129 детей, а 500 получили ранения. Она уточнила, что самой юной жертве на момент гибели было всего 27 дней.