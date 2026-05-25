МИД РФ: Запад сознательно блокирует информацию об атаке ВСУ на Старобельск МИД РФ обвинил западные страны в сознательном замалчивании трагедии в ЛНР

Москва25 мая Вести.Власти западных стран сознательно блокируют информацию о трагедии в Старобельске в результате ударов ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире одного из федеральных телеканалов.

По словам Захаровой, журналисты из западных СМИ получили запрет от своих редакций на публикацию репортажей по теме атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

Мы видим, опять же, поступающие прямые блокирующие распоряжения эту информацию не давать сказала Захарова

МИД РФ 23 мая призвал иностранных журналистов посетить место трагедии в Луганской Народной Республике (ЛНР), взяв на себя организацию их приезда в Старобельск.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.