Захарова: МИД получил множество заявок от журналистов на поездку в Старобельск

Москва23 мая Вести.Министерство иностранных дел России получило от иностранных журналистов множество заявок на посещение места теракта в городе Старобельск Луганской Народной Республики, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что российские дипломаты сделают все возможное, чтобы представители СМИ попали на место трагедии. Кроме того, Захарова пообещала предоставить журналистам переводчиков.

Пресса там будет. Мы получили заявки от большого количества журналистов… Это нужно для того, чтобы мировое сообщество увидело и услышало своими глазами и ушами, что на самом деле творит киевский режим сказала Захарова

Ранее Захарова сообщила, что МИД РФ организует поездку в Старобельск для зарубежных журналистов, чтобы те могли сами увидеть последствия удара украинских боевиков по колледжу.

Она добавила, что британская телерадиокорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии, представитель американского телеканала CNN ушел в отпуск, а японским журналистам и вовсе официально запретили рассказывать о теракте.