Москва23 маяВести.Было принято решение о формировании пула иностранных журналистов, которых планируется в кратчайшие сроки доставить в Старобельск на место трагедии для общения с очевидцами. Об этом ИС "Вести" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сегодня утром мы приняли решение о формировании пула, в который мы приглашаем совершенно открыто иностранных корреспондентов, которые находятся на территории нашей страны, для того, чтобы централизованно в самые краткие сроки они имели возможность добраться до этого региона, доехать до места трагедии и пообщаться со всеми: с детьми, с их родителями, со спасателями, с администрацией, самое главное, с очевидцами и с теми, кто непосредственно находился в эпицентре этой трагедиирассказала дипломат
Ранее Захарова заявила, что в МИД РФ поступило большое количество заявок на посещение Старобельска, где ранее произошел террористический акт ВСУ.