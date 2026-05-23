Захарова рассказала о планах в краткие сроки доставить журналистов в Старобельск Захарова: в самые краткие сроки доставим иностранных журналистов в Старобельск

Москва23 мая Вести.Было принято решение о формировании пула иностранных журналистов, которых планируется в кратчайшие сроки доставить в Старобельск на место трагедии для общения с очевидцами. Об этом ИС "Вести" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сегодня утром мы приняли решение о формировании пула, в который мы приглашаем совершенно открыто иностранных корреспондентов, которые находятся на территории нашей страны, для того, чтобы централизованно в самые краткие сроки они имели возможность добраться до этого региона, доехать до места трагедии и пообщаться со всеми: с детьми, с их родителями, со спасателями, с администрацией, самое главное, с очевидцами и с теми, кто непосредственно находился в эпицентре этой трагедии рассказала дипломат

Ранее Захарова заявила, что в МИД РФ поступило большое количество заявок на посещение Старобельска, где ранее произошел террористический акт ВСУ.