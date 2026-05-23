Захарова назвала отказ западных СМИ ехать в Старобельск примером "свободы слова" Захарова: отказ западных СМИ ехать в Старобельск показывает их "свободу слова"

Москва23 мая Вести.Отказ западных СМИ ехать на место трагедии в Старобельск показывает, как работает их "демократия" и "свобода слова". Об этом ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вот вам, пожалуйста, их так называемая демократия, свобода слова. Вот вам, пожалуйста, то, как выдается картинка западному сообществу, зарубежным странам, которые обслуживаются вот этим мейнстримом, и как формируется там общественное мнение заявила Захарова

Ранее Захарова сообщила, что СNN и BBC ­отказались ехать на место трагедии в Старобельске, а официальный Токио запретил своим журналистам, аккредитованным в РФ, освещать террористическую атаку ВСУ.