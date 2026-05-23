Москва23 мая Вести.Британская телерадиовещательная компания BBC не нашла никаких оправданий своему отказу посетить место удара по колледжу в городе Старобельске. Об этом ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что BBC стала не единственным СМИ, которое отказалось от посещения места трагедии.

Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке [в Старобельск]. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут. Это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры, буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска заявила Захарова

Ранее Захарова заявила, РФ собирает пул журналистов, которым помогут в кратчайшие сроки попасть в Старобельск, чтобы пообщаться с очевидцами, спасателями и пострадавшими при атаке ВСУ.