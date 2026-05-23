Захарова рассказала о реакции западных СМИ на призыв посетить Старобельск Захарова: BBC официально отказалась посещать Старобельск, а CNN в отпуске

Москва23 мая Вести.Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске в Луганской Народной Республике, а американский телеканал CNN ушел в отпуск. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Как ранее рассказала дипломат, ведомство организовывает для аккредитованных в РФ иностранных корреспондентов посещение места удара киевского режима по колледжу в Старобельске.

Ночью 22 мая Вооруженные силы Украины атаковали Старобельск с применением четырех БПЛА самолетного типа. В момент удара по общежитию там находились 86 детей 14-18 лет и работник. По последним данным, в результате атаки погибли 11 человек.