Захарова высказалась о реакции постпреда Латвии в ООН на теракт в Старобельске Захарова сравнила представителя Латвии в ООН с медсестрами концлагеря Саласпилс

Москва23 мая Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция постоянного представителя Латвии в Организации Объединенных Наций Саниты Павлюты-Десландес на удар ВСУ по колледжу в Старобельске (ЛНР) схожа с действиями медсестер, выкачивавших кровь у детей в концлагере Саласпилс для солдат Третьего рейха, заявила дипломат "Известиям".

Ранее постпред Латвии назвала удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа "провокацией и фейком Кремля".

Вот из таких, как представитель Латвии в ООН – Саниты Павлюты-Десландес – в Саласпилсе набирали медсестер, отбиравших у детей кровь для солдат Третьего рейха. Многие задавались вопросом: "Как женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям"? Теперь мы видим это воочию сказала дипломат

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что число погибших при атаке дронов ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа выросло до 10 человек, пострадали 48 человек.