Захарова: нас призывают не допускать в ООН заявлений, как у постпреда Латвии

Москва23 мая Вести.После того как постпред Латвии в ООН заявил, что ВСУ не наносили удар по колледжу в Старобельске, Россия получила большое число призывов не допускать подобных заявлений в рамках организации. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Удар киевского режима по колледжу в Луганской Народной Республике стал причиной созыва экстренного совещания Совбеза ООН. Там были продемонстрированы фотографии с места трагедии, в результате которой погибли 16 человек. Во время совещания постпред Латвии при организации Санита Павлюта-Десландес заявила, что ВСУ якобы не наносили удар по Старобельску.

Люди… не могли поверить тому, что они слышат и видят в ходе заседания Совета Безопасности ООН… Мы получили колоссальное количество откликов и писем с не просто возмущением, а с требованием сделать все возможное для того, чтобы подобное больше в стенах ООН не раздавалось, потому что это прямая ложь заявила Захарова

Ранее появились кадры, снятые в учебных классах разрушенного колледжа в Старобельске. Также юрист учебного заведения рассказала корреспонденту ИС "Вести" о первых минутах после атаки ВСУ.