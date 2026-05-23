Москва23 маяВести.Ведущий юрисконсульт Старобельского колледжа Елена Юрьева была в здании общежития в момент удара и помогала спасать детей. О первых минутах после атаки она рассказала корреспонденту ИС "Вести".
По ее словам, она проснулась от мощного взрыва и сразу же спустилась на первый этаж к детям.
Я поняла, что нас обстреливают... спустилась на первый этаж к детям. Они все были перепуганные, кричали... От взрывов мы слышали просто, как трещат стены, сыплется на нас штукатурка, был запах газа, пыльсказала Юрьева
Юрист отметила, что учащиеся были в грязи, крови, раненые.
По последним данным МЧС, в результате атаки погибли 12 человек, еще девять остаются под завалами.