Юрист колледжа в Старобельске рассказала о первых минутах после атаки

Москва23 мая Вести.Ведущий юрисконсульт Старобельского колледжа Елена Юрьева была в здании общежития в момент удара и помогала спасать детей. О первых минутах после атаки она рассказала корреспонденту ИС "Вести".

По ее словам, она проснулась от мощного взрыва и сразу же спустилась на первый этаж к детям.

Я поняла, что нас обстреливают... спустилась на первый этаж к детям. Они все были перепуганные, кричали... От взрывов мы слышали просто, как трещат стены, сыплется на нас штукатурка, был запах газа, пыль сказала Юрьева

Юрист отметила, что учащиеся были в грязи, крови, раненые.

По последним данным МЧС, в результате атаки погибли 12 человек, еще девять остаются под завалами.