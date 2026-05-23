Москва23 мая Вести.Спасенная из-под завалов студентка колледжа во время спасательной операции призвала как можно скорее оказать помощь не ей, а ее подруге, также находившейся под завалами. Об этом сообщает "Mash на Донбассе".

Telegram-канал опубликовал видео, на котором была спасена одна девушка. Но ее первая просьба – достать подругу, а не оказывать помощь ей самой. Ту полностью завалило обломками.

Удар ВСУ по общежитию произошел ночью 22 мая. По последним данным, погибшими признаны 18 человек.

Учебные заведения Старобельска переведены на дистанционный формат. Студентов, проживающих в общежитие, возвращают на места постоянного проживания.