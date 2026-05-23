Обучение в колледже Старобельска переведено в дистанционный формат

Студентов колледжа в Старобельске перевели на дистанционное обучение Обучение в колледже Старобельска переведено в дистанционный формат

Москва23 мая Вести.Обучающиеся в Луганском педагогическом университете студенты продолжат учебу в дистанционном формате. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

Кроме того, всех проживавших в общежитии студентов отправляют на места своего постоянного проживания.

В связи с чрезвычайной ситуацией с 22 мая все обучающиеся учебных заведений переведены на дистанционный формат обучения заявили в ведомстве

Ранее стало известно об увеличении числа погибших в результате удара ВСУ по зданию общежития. По последним данным, атака противника привела к 16 погибшим.

Предположительно, под завалами могут находиться еще пять человек.