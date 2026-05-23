Москва23 маяВести.Обучающиеся в Луганском педагогическом университете студенты продолжат учебу в дистанционном формате. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.
Кроме того, всех проживавших в общежитии студентов отправляют на места своего постоянного проживания.
В связи с чрезвычайной ситуацией с 22 мая все обучающиеся учебных заведений переведены на дистанционный формат обучениязаявили в ведомстве
Ранее стало известно об увеличении числа погибших в результате удара ВСУ по зданию общежития. По последним данным, атака противника привела к 16 погибшим.
Предположительно, под завалами могут находиться еще пять человек.