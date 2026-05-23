Москва23 маяВести.В городе Старобельске Луганской Народной Республики сообщили об увеличении количества погибших в результате удара ВСУ по местному колледжу. Об этом сообщает МЧС России.
Информация появилась после того, как из-под завалов были извлечены тела еще четверых человек.
При обрушении общежития колледжа Луганского педагогического университета всего пострадали 58 человек, из них 16 - погиблиговорится в сообщении
Кроме того, отмечается, что также под завалами еще могут оставаться еще 5 человек.