Педагог cтаробельского колледжа рассказала о спасении детей во время атаки ВСУ Преподаватель колледжа в Старобельске вывела из здания 30 детей

Москва23 мая Вести.Одна из преподавателей колледжа в Старобельске после начала атаки ВСУ смогла вывести 30 детей из здания через кухню. Об этом педагог Елена рассказала RT.

Кричали, плакали, были перепуганы. Но были дети, которые держали себя в руках. И я сначала тоже была в таком состоянии шока говорится в сообщении

По имеющейся информации, женщина приехала из другого города, поэтому жила в общежитии. Во время удара она попросила дежурную открыть запасной выход на кухне. Через него из здания смогли выбраться она сама и более 30 учащихся.

Как сообщила Елена, другие преподаватели тоже помогали после теракта: забрали студентов к себе домой.

МЧС сообщило, что количество погибших увеличилось до 18, еще десятки получили ранения. Предварительно, трое остаются под завалами.