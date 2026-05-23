Москва23 маяВести.Одна из преподавателей колледжа в Старобельске после начала атаки ВСУ смогла вывести 30 детей из здания через кухню. Об этом педагог Елена рассказала RT.
Кричали, плакали, были перепуганы. Но были дети, которые держали себя в руках. И я сначала тоже была в таком состоянии шокаговорится в сообщении
По имеющейся информации, женщина приехала из другого города, поэтому жила в общежитии. Во время удара она попросила дежурную открыть запасной выход на кухне. Через него из здания смогли выбраться она сама и более 30 учащихся.
Как сообщила Елена, другие преподаватели тоже помогали после теракта: забрали студентов к себе домой.
МЧС сообщило, что количество погибших увеличилось до 18, еще десятки получили ранения. Предварительно, трое остаются под завалами.