Москва23 мая Вести.Во время теракта в Старобельске были слышны мощные взрывы и чувствовался запах газа. Об этом ИС "Вести" рассказала педагог Елена Юрьева.

Мы слышали мощные взрывы, по нам сыпалась штукатурка, и чувствовался запах газа. Возможно были перебиты трубы и к нам заходил запах газа. Потом открылась дверь и зашли 17 студентов из колледжа, проживающие как раз в пятиэтажке. Они были в грязи, в крови, раненные рассказала Юрьева

Ранее МЧС РФ сообщило, что число погибших от террористической атаки ВСУ по общежитию в Старобельске возросло до 18 человек. Количество пострадавших на данный момент – 60 человек, еще трое остаются под завалами.