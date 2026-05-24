Украина ударом по Старобельску нарушила свою резолюцию СБ ООН, заявила Захарова Захарова: Украина нарушает свою же резолюцию СБ ООН о защите учащихся

Москва24 мая Вести.Украина террористическим ударом по общежитию колледжа в Старобельске нарушила свою же резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой осуждаются нападения и угрозы нападений на образовательные учреждения. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По ее словам, резолюция 2601 СБ ООН была принята в октябре 2021 года, в документе также подчеркивается необходимость содействия продолжению образования в условиях вооруженного конфликта.

Опять же, позвольте, зачитаю: "Статья 2 решительно осуждает продолжающиеся в нарушение международного гуманитарного права нападения и угрозы нападения на школы и связанных со школами гражданских лиц, включая детей и учителей" и так далее... Как вы думаете, кто был разработчиком этой резолюции? Я перечислю: Британия, Греция, Дания, Франция и – сейчас барабанная дробь – Украина! Вы можете себе представить, какое адское лицемерие – сначала делать вид под софитами и камерами всего мира… что они так заботятся о детях, а потом делать все ровно противоположное своим же собственным обязательствам сказала Захарова

Также дипломат перечислила и другие международные документы, которые нарушает украинская сторона: Конвенцию о правах ребенка, одобренную Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году; резолюция 1261 СБ ООН по теме "Дети и вооруженные конфликты"; а также резолюция 1209 СБ ООН, в которой подчеркивается важность для всех государств пресекать поставки оружия, которые могли бы провоцировать или затягивать вооруженные конфликты.

Ночью 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске. В результате погиб 21 человек, пострадали более 40. Двоих раненых планируют доставить на лечение в Москву.