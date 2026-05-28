Захарова назвала реакцию ЮНЕСКО на удар по Старобельску преступной халатностью Захарова осудила ЮНЕСКО за реакцию на удар ВСУ по Старобельску

Москва28 мая Вести.Москва считает реакцию ЮНЕСКО на удар ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу в ЛНР преступной халатностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Шокировала реакция секретариата ЮНЕСКО. Это не просто какие-то двойные стандарты или некие ангажированные заявления. Это, мне кажется, вопиющий случай преступной халатности. Это настоящее преступление сказала она

Представитель МИД напомнила, что ЮНЕСКО отвечает в том числе за вопросы защиты прав детей. При этом, по ее словам, в комментарии пресс-службы организации от 25 мая был проигнорирован факт гибели детей. Захарова отметила, что секретариат не мог не знать, что удар пришелся по учебному заведению, поскольку об этом сообщали свидетели, СМИ, российские ведомства и постпред РФ при ЮНЕСКО.

Она также обратила внимание, что организация не выразила соболезнований в связи с трагедией. При этом, как заявила Захарова, в случаях с ударами по Киеву ЮНЕСКО не требовались дополнительные уточнения или экспертизы, и информация подавалась как установленный факт.

По оценке дипломата, действия секретариата ЮНЕСКО можно расценивать как манипулирование мандатом и фактическое оправдание тех, кто совершил атаку на гражданский объект и мирных жителей. Захарова заявила, что подобное поведение выходит за рамки лицемерия и является недопустимым.

Она подчеркнула, что Москва намерена добиваться от ЮНЕСКО соблюдения обязательств, соответствующих статусу международной гуманитарной организации. По словам Захаровой, международные чиновники не должны "подыгрывать" киевскому режиму и закрывать глаза на преступления, которые относятся к компетенции ЮНЕСКО.

ВСУ 22 мая нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР. Погибли 21 человек, еще 65 получили ранения.