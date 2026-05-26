Захарова: Запад "перевернул с ног на голову" трагедию в Старобельске

Москва26 мая Вести.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Запад "извратил" ситуацию с атакой ВСУ по Старобельску, чтобы представить Россию как "агрессора"

По словам Захаровой, в информационном пространстве Запада трагедию в Старобельске перевернули с ног на голову, как будто была атакована не школа, а "чуть ли не командный пункт вооруженных сил".

Все с точностью наоборот представлено, буквально выворочено все, поставлено с ног на голову отметила Захарова на Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза России

Запад "извратил" трагедию в Старобельске, чтобы Россия выглядела как агрессор, полагает она.

…Зачем им это-то нужно было? А для того, чтобы представить ответные удары России по центрам принятия решения на Украине… не в качестве ответных, а в качестве агрессивно-наступательных указала официальный представитель МИД РФ, ее слова приводит ТАСС

ВСУ 22 мая атаковали дронами учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР. В момент удара в здании находились 86 детей от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, еще 65 пострадали.

Ранее Захарова не раз отмечала циничный подход Запада в отношении Украины.