Захарова рассказала о циничном подходе Запада в отношении Украины Захарова: со стороны Запада происходит геноцид украинцев и своих же граждан

Москва26 мая Вести.На Западе хладнокровно и безразлично относятся не только к украинскому народу, но и к собственным гражданам, заявила ИС "Вести" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Они абсолютно хладнокровно и безразлично относятся к судьбам граждан. Это разные вещи - понимать реальность и абсолютно ее игнорировать в контексте судеб сограждан, соотечественников. Мне кажется, пример Украины сам по себе прекрасно это демонстрирует. Сколько заботы на словах от представителей коллективного Запада в отношении граждан Украины, украинского будущего, ее экономики, развития и так далее. Что на самом деле? Тотальная могилизация. По сути, геноцид со стороны Запада, украинского народа происходит. И так же [они действуют] в отношении собственных граждан констатировала Захарова

Она также заметила, что страны Западе действуют в ущерб собственным экономикам, отказываясь от энергоресурсов из РФ.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил, что ЕС, который пытается справиться с энергокризисом, похож на каратиста, который сам себя отправляет в нокаут.