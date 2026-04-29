Захарова: ЕС и Британия делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине Захарова рассказала, кто способствует затягиванию украинского конфликта

Москва29 апр Вести.Страны Евросоюза (ЕС) и Великобритания делают все возможное, чтобы затянуть конфликт на Украине и не допустить даже намека на его скорое завершение. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.

Она добавила, что на сегодняшний день Россия не видит на Украине политической воли к миру.

Спонсоры [главы киевского режима Владимира] Зеленского, прежде всего из Британии и ЕС, делают все, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намека на его скорое завершение рассказала Захарова

Она также отметила, что киевский режим и его западные спонсоры находятся не в том положении, чтобы диктовать России условия в вопросе урегулирования украинского конфликта.

При этом ранее британский аналитик Александр Меркурис считает, что текущий курс Европейского союза на затягивание украинского конфликта будет играть на руку России.