Москва29 апрВести.Страны Евросоюза (ЕС) и Великобритания делают все возможное, чтобы затянуть конфликт на Украине и не допустить даже намека на его скорое завершение. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.
Она добавила, что на сегодняшний день Россия не видит на Украине политической воли к миру.
Спонсоры [главы киевского режима Владимира] Зеленского, прежде всего из Британии и ЕС, делают все, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намека на его скорое завершениерассказала Захарова
Она также отметила, что киевский режим и его западные спонсоры находятся не в том положении, чтобы диктовать России условия в вопросе урегулирования украинского конфликта.
При этом ранее британский аналитик Александр Меркурис считает, что текущий курс Европейского союза на затягивание украинского конфликта будет играть на руку России.