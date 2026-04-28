Москва28 апр Вести.Британский аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что текущий курс Европейского союза на затягивание украинского конфликта будет играть на руку России. В эфире YouTube-канала эксперт заявил, что стратегия ЕС, направленная на ослабление Москвы, имеет обратный эффект.

Россия не ослабла — она стала сильнее. Её армия сейчас значительно больше, чем была четыре года назад. Военное производство лучше организовано полагает эксперт

Меркурис также обратил внимание на то, что российская сторона за время конфликта эффективно отработала способы ведения "дроновой войны", что свидетельствует о её адаптивности и растущем военном потенциале.